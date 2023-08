Drone Volt : nouveau contrat pluriannuel pour des missions d'inspection

(Boursier.com) — Drone Volt a annoncé la signature d'un nouveau contrat de prestation de service pluriannuel avec un acteur majeur de la distribution d'énergie en Europe.

Drone Volt précise que ce contrat porte sur une durée minimum de 4 ans et génèrera un chiffre d'affaires de près de 200 KE chaque année. Les prestations porteront sur des missions d'inspection de réseaux pour déterminer d'éventuelles opérations de maintenance et ainsi en renforcer la sécurité et la productivité.

La société rappelle que ce type de prestations apporte des revenus récurrents et des marges supérieures à ses autres activités.