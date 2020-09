Drone Volt monte à 100% au capital d'AERIALTRONICS

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'acquisition des 49,8% restant du capital de la société sa filiale néerlandaise AERIALTRONICS DV BV spécialisée dans la conception de drones et en intelligence artificielle.

DRONE VOLT, qui détenait déjà 50,2% du capital social d'AERIATRONICS, a procédé à l'acquisition du capital non détenu, ainsi que des bons de souscription en circulation.

Pour rappel, les actifs d'AERIALTRONICS avaient été rachetés en septembre 2017 par DRONE VOLT accompagné de 'business angels' pour limiter les risques. Les trois années écoulées ont permis de poursuivre les programmes de 'R&D', de relancer les ventes et de positionner AERIALTRONICS comme un acteur unique dans la conception de drones et en intelligence artificielle avec une caméra PENSAR dotée d'un module de reconnaissance de formes.

Restructurée et en forte croissance, AERIALTRONICS a été valorisée respectivement à 7 et 10 millions d'euros par les cabinets indépendants AlphaValue et AA Fineval.

L'acquisition du solde du capital annoncé ce jour a été effectuée sur une base de valorisation de 5 millions d'euros. En outre, l'acquisition des parts sera réalisée sous forme d'un crédit-vendeur sur 36 mois à un taux d'intérêt de 3%, limitant ainsi les flux de trésorerie à court terme.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, a déclaré : "Je suis très heureux de cette opération qui permet à DRONE VOLT de capter toute la valeur de notre filiale AERIALTRONICS au moment où ses solutions sont très demandées et pourraient générer des commandes significatives."

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2020, le 16 septembre 2020.