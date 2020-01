Drone Volt met en place un financement de 1,7 ME

Drone Volt met en place un financement de 1,7 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt a annoncé la mise en place d'un nouveau financement de 1,7 million d'euros pour accompagner son développement. Ce financement prend la forme d'une émission d'obligations non convertibles, qui n'auront donc aucun impact dilutif et préserve les intérêts des actionnaires. Les obligations, d'une maturité de 24 mois, portent un intérêt de 12% et sont amortissables mensuellement. Pour la première fois, le groupe réussit donc à mobiliser un financement sans option de conversion en capital. Il devrait lui permettre de limiter l'utilisation de sa ligne de financement en obligations convertibles.

"Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un financement non dilutif qui devrait réduire sensiblement la pression vendeuse", a indiqué Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. "Les investisseurs se sont montrés particulièrement intéressés par nos perspectives commerciales et par la qualité de nos solutions 'zéro émission'. Ils nous font confiance dans notre capacité à honorer cette dette sans recours à des créations d'actions nouvelles", ajoute le dirigeant. Drone Volt publiera le 22 janvier son CA du quatrième trimestre 2019.