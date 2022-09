Drone Volt : marge brute quasiment stable au S1

(Boursier.com) — DRONE VOLT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 4,2 millions d'euros au 1er semestre 2022, en croissance de +15%. Ce chiffre ne tient pas compte de plusieurs commandes enregistrées en fin de semestre qui donneront lieu à des livraisons et des facturations sur le 2nd semestre 2022. Au-delà de sa solide dynamique commerciale, le Groupe a bénéficié de l'intégration de SKYTOOLS, acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, qui a contribué à hauteur de 375 keuros au 1er semestre 2022.

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 1,4 million d'euros, soit 34% du chiffre d'affaires, quasiment stable par rapport au 1er semestre 2022 (-2%). La part plus importante réalisée au cours du semestre par l'activité Marques Tiers (17% de marge brute), a été compensée par l'intégration de SKYTOOLS qui affiche un taux de marge brute moyen de 46%.

Accélération des investissements d'avenir

Afin de soutenir cette dynamique vertueuse de croissance dans la durée, DRONE VOLT a décidé d'accélérer ses investissements d'avenir avec 3 leviers majeurs et synergiques :

Les innovations technologiques issues du savoir-faire de l'entreprise, avec le nouvel Heliplane, la finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et le futur drone à hydrogène, avec ROTH2 et PRAGMA INDUSTRIES ;

L'acquisition de compétences complémentaires, avec les acquisitions de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES, un acteur danois spécialisé dans les drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs ;

La présence renforcée sur les grands salons professionnels internationaux, que ce soit aux Etats-Unis (T&D en avril) ou en Europe (Eurosatory en juin et CIGRE en août).

Ces investissements d'avenir ont généré une charge additionnelle de 470 keuros au 1er semestre 2022 qui explique l'essentiel de l'augmentation des charges d'exploitation par rapport au 1er semestre 2021. L'Excédent brut d'exploitation ressort ainsi à -1,3 million d'euros (-0,5 million un an plus tôt) et le résultat d'exploitation, intégrant une hausse des provisions de 300 KE, est de -3,4 millions. Le résultat net semestriel s'élève à -2,5 millions d'euros, intégrant un crédit d'impôt de 0,6 million.

Ressources financières complétées par un Prêt Innovation et une nouvelle subvention au Canada

Afin de financer ces investissements d'avenir, DRONE VOLT a souscrit un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance. Le prêt s'étalera sur les 7 prochaines années, avec 2 années de différé (jusqu'en septembre 2024) et un taux d'intérêt de 4,30%.

Au 30 juin 2022, DRONE VOLT affichait ainsi des fonds propres de 37 millions d'euros et une trésorerie de 3 millions pour une dette financière brute de 4,4 millions, composée essentiellement de ce Prêt Innovation et de PGE pour 1,5 million.

A noter que DRONE VOLT a finalisé la conversion, en janvier 2022, de l'intégration des obligations en circulation dans le cadre du contrat de financement signé en décembre 2020 avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES et a annoncé la suspension du recours à ce contrat de financement au-moins jusqu'à fin 2022.

Par ailleurs, DRONE VOLT dispose d'un montant de stock significatif à fin juin 2022, estimé à 3,3 millions d'euros, afin de pouvoir assurer une livraison rapide des commandes sur la seconde moitié de l'année.

Enfin, DRONE VOLT a obtenu, en juillet 2022, une subvention de 0,9 million de dollars canadiens, soit environ 700 KE, pour le développement d'une solution d'inspection de piste d'atterrissage par drone. Ce montant est comptabilisé progressivement en produit d'exploitation sur la durée du projet, soit environ 24 mois.

Perspectives commerciales favorables

Après un 1er semestre en croissance, DRONE VOLT anticipe la poursuite de la bonne dynamique commerciale sur la seconde moitié de l'exercice 2022. Les derniers salons professionnels devraient notamment se traduire par des livraisons dès le 3ème trimestre qui devraient porter l'activité.

A ce titre, la participation de DRONE VOLT au dernier salon organisé par le CIGRE en août 2022 a prouvé le très fort intérêt des grands acteurs dans le domaine de l'électricité à haute tension (producteurs d'électricité, constructeurs d'infrastructures et gestionnaires des réseaux) pour les solutions technologiques développées et commercialisées par DRONE VOLT. À cette occasion, DRONE VOLT a exposé plusieurs solutions spécifiques conçues par ses équipes, parmi lesquelles :

Le LINEDRON développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC ;

Le HERCULES 20 équipé des outils permettant de tirer un câble électrique pour un remplacement ou une mise en place nouvelle sur un tronçon ;

L'HELIPLANE, drone VTOL - Vertical take-off and landing - équipé d'une voilure fixe permettant l'inspection des réseaux sur plusieurs dizaines de kilomètres.

L'ambition avec le développement de ces nouvelles solutions à fort contenu technologique est également d'accélérer le déploiement des prestations de service à forte valeur ajoutée.

La base de comparaison sera toutefois élevée, le Groupe ayant atteint un niveau historique d'activité au 3ème trimestre 2021 à 2,7 millions d'euros). En outre, conformément à ce qui avait été annoncé, DRONE VOLT a décidé de suspendre temporairement, à partir du second semestre 2022, la facturation des licences de production à son partenaire américain AQUILINE DRONE (650 keuros sur le 1er semestre 2022) qui consacre aujourd'hui l'intégralité de ses efforts commerciaux sur la distribution du modèle HERCULES 20 après avoir commandé un peu plus de 200 HERCULES 2 depuis le début du partenariat.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022, mercredi 19 octobre 2022