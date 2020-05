Drone Volt livre des masques dans le cadre de la lutte contre l'épidémie

Drone Volt livre des masques dans le cadre de la lutte contre l'épidémie









Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a commandé, reçu et livré des masques de protection à des entreprises industrielles et des collectivités locales françaises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le groupe a mis au service de la collectivité "l'expérience et le réseau de près de 30 ans de son management en Asie, pour commander, acheminer et livrer des masques chirurgicaux et N95 - équivalent FFP2 - à des entreprises industrielles et collectivités locales sur tout le territoire". Les premières livraisons ont eu lieu la semaine dernière et d'autres vont suivre régulièrement chaque semaine. Pour contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale, Drone Volt indique qu'il limite volontairement sa marge.

"Drone Volt est aujourd'hui en mesure de fournir des quantités importantes de masques", se réjouit Olivier Gualdoni, PDG du groupe. "Les demandes des acteurs publics et privés sont de plus en plus importantes et le Groupe se mobilise pour y répondre le plus rapidement possible", ajoute le dirigeant.