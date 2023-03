Drone Volt : les dépréciations plombent les comptes

(Boursier.com) — Drone Volt a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 13,7 ME en 2022, en croissance de +59%. Il est nettement supérieur à l'objectif de 10 ME qui constituait pourtant une cible ambitieuse.

Comme annoncé dès la publication des résultats semestriels, Drone Volt a suspendu la facturation des licences de production à son partenaire américain et concentré l'accord sur la distribution du Hercules 20 aux Etats-Unis. Dans ce contexte, Drone Volt a, comme prévu, déprécié l'intégralité des créances détenues dans ses comptes relatifs à ce partenariat (montant brut de 15,1 ME au 31 décembre 2022) ainsi que les 2/3 de la valeur des titres Aquiline Drone (1,7 ME).

Drone Volt a également pris la décision d'amortir par anticipation une grande partie des déficits reportables inscrits au bilan, générant une charge d'impôt de 4,2 ME.

Ces opérations comptables sont sans impact sur la trésorerie du Groupe, mais pèsent fortement sur les résultats de l'exercice.

Le résultat opérationnel ressort ainsi à -22 ME. Le résultat net s'établit à -26,3 ME.

Malgré l'impact des dépréciations sur son bilan, Drone Volt affiche un solide niveau de fonds propres de 15,8 ME à fin 2022. Le groupe rappelle son intention de procéder à une réduction de capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions de la société de 0,03 euro à 0,01 euro.

L'endettement brut s'élève à 4 ME, composé d'un Prêt Innovation de 2,5 ME accordé par Bpifrance en 2022, et un PGE pour 1,5 ME.

La trésorerie brute ressort à 1,3 ME à fin 2022, après prise en compte de la trésorerie employée l'exploitation, dont 3,9 ME relatif au besoin en fonds de roulement, et 1,3 ME pour les investissements en numéraire dans Skytools et le rachat des actifs de Viking Drones.

Drone Volt a mis fin, début mars 2023, à son contrat de financement en obligations convertibles signé avec Atlas Special Opportunites en septembre 2020. Ce contrat a permis de lever 3 ME additionnels début 2023. La dynamique de croissance du groupe va lui permettre d'avoir désormais recours à des financements plus conventionnels.

Cap vers un doublement des ventes en 2023

Comme déjà annoncé, Drone Volt aborde l'année 2023 avec beaucoup de confiance, compte-tenu des négociations en cours sur plusieurs commandes significatives, que ce soit pour les produits de Marque Tiers ou pour les activités de Drone Volt Factory, Services & Academy.

Cette dynamique s'est illustrée avec la signature, fin février 2023, de la plus grosse commande de l'histoire de Drone Volt, pour un montant de plus de 20 ME. Le groupe a d'ores et déjà reçu à ce jour 10% d'acompte et travaille à sécuriser la disponibilité des produits afin de livrer son client dans les plus brefs délais. L'objectif reste d'assurer les livraisons et les facturations au cours du premier semestre 2023.

Au-delà, 2023 sera une année particulière pour Drone Volt qui va lancer commercialement deux nouvelles offres disruptives sur le marché des drones civils professionnels : le Linedrone, développé en collaboration avec Hydro-Quebec ; l'offre à l'usage "Drone as a Service" basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalent.

Drone Volt prévoit également de dévoiler, en 2023, un nouveau drone qui viendra enrichir l'offre.

Drone Volt anticipe un doublement de ses ventes en 2023. Cette puissante dynamique pourrait être complétée par des opérations tactiques de croissance externe dans un marché encore très fragmenté.