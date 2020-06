Drone Volt : les actionnaires historiques renforcent les fonds propres

Drone Volt : les actionnaires historiques renforcent les fonds propres









Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce le succès d'un nouveau financement par voie d'augmentation de capital réservée pour un total de 1.111.732 euros. Ce financement a donné lieu à l'émission de 14.072.568 actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription unitaire de 0,079 euro. Cette opération est la troisième par laquelle les actionnaires historiques se renforcent depuis le début de l'année, à un prix de souscription à chaque fois plus élevé par rapport à la précédente. Elle a pour objectif de "consolider la trésorerie du groupe, au moment où l'activité repart, sans avoir recours à des financements plus dilutifs". L'opération a été mise en oeuvre par décision du 10 juin 2020, sur délégation de pouvoirs du Conseil d'administration, réuni le même jour, faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 16 juillet 2019 (3ème résolution relative aux émissions à certaines catégories de personnes).

"Après trois mois au ralenti, l'activité de Drone Volt se reprend petit à petit", se réjouit Olivier Gualdoni, PDG. "Les dernières opérations auront permis au groupe de se renforcer financièrement pour pouvoir se concentrer sur la reprise de l'activité qui s'annonce d'autant plus prometteuse que le groupe n'a subi aucune annulation de commandes durant cette période". Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur le marché Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (FR0013088606 - ALDRV) sont prévus le 16 juin.