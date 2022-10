Drone Volt : le marché reste porteur

(Boursier.com) — Grâce à une progression du chiffre d'affaires de 47% au 3e trimestre 2022, les ventes cumulées de Drone Volt à fin septembre 2022 atteignent un niveau record de près de 8 millions d'euros, soit une progression de +26% sur 1 an.

Cette performance est d'autant plus remarquable que, comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, Drone Volt a suspendu la facturation des licences de production à son partenaire américain et concentré l'accord sur la distribution du Hercules 20 aux Etats-Unis. Cette décision stratégique a coûté 5 points de croissance du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2022. Dans ce contexte, Drone Volt étudie l'opportunité de déprécier une partie des actifs immobilisé détenus dans ses comptes relatifs à ce partenariat (pas d'actif circulant significatif à date). Cette opération comptable serait sans impact sur la trésorerie du Groupe qui compterait toujours sur des fonds propres nettement supérieurs à 20 ME.

Drone Volt a ainsi largement compensé l'impact de l'évolution de ce partenariat sur les activités de Drone Volt Factory, Services & Academy (repli de 48%) par l'accélération de la distribution de marque tiers (+86%). Cette stratégie démontre la capacité de Drone Volt à élargir sa base de clients en Europe, notamment grâce à l'intégration réussie de la société néerlandaise Skytools qui a contribué à hauteur de 600 kE depuis le début de l'année 2022.

Cette conquête commerciale permet d'adresser de nouveaux clients qui, demain, seront des candidats naturels aux offres de produits et services à valeur ajoutée du Groupe.

Perspectives commerciales favorables pour 2022 et 2023

Compte tenu de la bonne dynamique observée à fin septembre et des contacts commerciaux en cours, Drone Volt anticipe une fin d'année favorable et une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel (8,6 ME en 2021).

Cette tendance est notamment alimentée par les très bons retours des derniers salons professionnels où Drone Volt a exposé ses solutions.

Au-delà, Drone Volt prépare l'exercice 2023 qui verra le lancement commercial du Linedrone développé en collaboration avec Hydro-Quebec. Ce drone, unique en son genre, est destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension.

Drone Volt compte notamment s'appuyer sur ses produits sans équivalent pour déployer son offre à l'usage 'Drone as a Service' en facturant l'utilisation et non la détention de ses produits. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits. Il s'agit également pour Drone Volt d'un engagement extra-financier important, en limitant le nombre de drones produits grâce à l'usage mutualisé par plusieurs clients.