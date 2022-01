Drone Volt lance un nouveau drone dans la gamme Heliplane

(Boursier.com) — Drone Volt lance un nouveau drone appartenant à la gamme Heliplane. Ce nouveau drone de type VTOL (Vertical Take Off and Landing) est doté d'une voilure fixe et se caractérise par sa capacité de décoller de manière verticale comme un drone classique, puis de voler comme un avion grâce à un moteur placé à l'arrière de l'appareil. Grâce à la portance générée par ses ailes, ce nouvel Heliplane peut voler pendant près de 3h et couvrir jusqu'à 1600 hectares par vol. Sa capacité à assurer des vols sur des durées et distances importantes permet son déploiement dans plusieurs champs industriels, tout en répondant à des missions complexes.

Disponible en deux versions (2,4 m et 3,4 m d'envergure), ce nouveau drone complète la gamme actuelle proposée par le Groupe. Il sera essentiellement utilisé pour des missions de photogrammétrie sur de grandes surfaces, des missions de surveillance longue distance ou des missions de prises de relevés de haute précision comme des mesures de stress hydrique de plantations.

Drone Volt étudie aussi une nouvelle version de drone Heliplane avec pour objectif de mettre au point un futur drone alimenté par un moteur à hydrogène, afin de contribuer davantage à la préservation de l'environnement.