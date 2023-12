Drone Volt : l'entreprise girondine Drone Volt Expert est rentable

(Boursier.com) — En juillet 2023, Drone Volt reprenait les actifs de la société girondine Aeraccess Services (anciennement Air Marine). Cette acquisition a permis la création d'une nouvelle division du groupe Drone Volt, intitulée Drone Volt Expert, dédiée à la prestation de services dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Le lancement de cette division Drone Volt Expert, basée à Saucats (Gironde), vient compléter l'expertise à 360o du groupe Drone Volt dans le domaine du drone civil professionnel.

Missions de topographie, d'agriculture de précision, ou d'inspection : ces dernières années, les technologies des drones ont été mises au service de nouveaux usages professionnels. Dans ce contexte, le marché du drone civil professionnel décolle dans de nombreux secteurs, avec des prévisions de croissance de 10 à 20% par an à horizon 2027.

Drone Volt Expert a été créée pour répondre à cette demande d'offre de prestation de services clé en main. Cette création a été soutenue par des investissements conséquents pour rééquiper la flotte de drones et conserver les salariés d'Aeraccess Services.

Après quelques mois, le bilan de Drone Volt Expert est déjà très positif. Grâce au travail des équipes, les contrats historiques ont été sécurisés, et deux nouveaux appels d'offres majeurs ont été remportés pour des missions d'inspection.

Sur le seul mois de novembre, après seulement 4 mois d'activité, le chiffre d'affaires généré par Drone Volt Expert couvre les coûts de la division dont l'exploitation est devenue rentable.

En 2024, Drone Volt Expert ambitionne d'accélérer son développement dans le domaine aéromaritime, via des missions offshores, misant sur sa capacité à réaliser des opérations dans des domaines complexes.

"La reprise par Drone Volt et la naissance de Drone Volt Expert a été très favorablement accueillie par l'équipe, heureuse de mettre ses compétences au service d'un nouveau projet et du développement du groupe Drone Volt. Les perspectives de développement sont immenses et, nous avons désormais des moyens à hauteur de nos ambitions. " ajoute Frédéric Glorieux, Manager opérationnel de Drone Volt Expert.