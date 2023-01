Drone Volt : forte hausse du CA mais taux de marge dégradé

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires annuel de Drone Volt est de 13,4 millions d'euros, pour un objectif de plus de 10 millions d'euros. La direction souligne le succès de la diversification du portefeuille de clients en Europe après l'intégration réussie de Skytools.

Compte tenu de l'évolution du mix-produit à court terme, marqué par une part plus importante des ventes de Marques Tiers, la marge brute consolidée est globalement stable, à 2,8 millions d'euros, mais révèle un taux de marge dégradé de 14 points, à 21% du chiffre d'affaires.

L'analyse de la marge brute par activité donne des motifs de satisfaction et un potentiel pour le futur. La marge des ventes de Marques Tiers reste relativement stable (16%) et dans la norme du secteur, alors que la marge des activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY s'inscrit en progression de 4 points, à 61% du chiffre d'affaires.

L'enjeu de l'exercice 2023 sera de faire progressivement basculer les nouveaux clients, conquis par l'activité de Marque Tiers, vers les offres de produits et services développées par DRONE VOLT.

À ce titre, plusieurs études et démonstrations des produits phares du catalogue, comme la gamme HERCULES 20 et l'HELIPLANE sont en cours auprès de clients récemment conquis et de prospects, en Europe comme en Amérique du Nord.

Au-delà, 2023 sera une année particulière pour DRONE VOLT qui va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels :

- Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC et destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Après le succès des derniers tests de validation en conditions réelles, DRONE VOLT vient de produire les 4 premiers exemplaires et prévoit de démarrer les campagnes de démonstrations dès ce 1er trimestre ;

- L'offre à l'usage "Drone as a Service" basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalent. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits.

Ces nouvelles offres ont également marqué un pas important de DRONE VOLT dans le domaine des engagements extra-financiers (ESG) avec un renforcement de la sécurité des missions des clients (LINEDRONE) et l'usage mutualisé de drones pour plusieurs clients (Drone as a Service).

Dans ce contexte, DRONE VOLT vise une amélioration sensible de son mix-produit.

"Nous avons connu une fin d'année exceptionnelle sur le plan commercial et je tiens avant tout à féliciter les équipes qui ont travaillé sans relâche jusqu'au dernier jour. Nous avons franchi un palier dans notre développement avec un chiffre d'affaires très nettement supérieur à 10 millions d'euros, qui constituait pourtant un objectif ambitieux. Cette performance est d'autant plus remarquable que nous avons arrêté de facturer les prestations de licence à notre partenaire en Amérique du Nord. Grâce à une base de clients enrichie, un maillage géographique renforcée et une offre de produits et services qui va considérablement s'étoffer en 2023 avec les lancements commerciaux du LINEDRONE et notre montée en puissance dans l'offre de Drone as a Service" a déclaré Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Résultats de l'exercice 2022, mercredi 15 mars 2023.