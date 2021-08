Drone Volt envisage de se rapprocher d'un spécialiste des moteurs à hydrogène

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce la signature d'une lettre d'intention non engageante avec la société estonienne SKYCORP en vue de la mise en oeuvre d'un partenariat technologie et financier. SKYCORP est un fabricant estonien de drones civils professionnels qui a développé e-Drone Zero, un drone compact propulsé par un moteur à hydrogène. En pratique, le drone embarque une pile à combustible capable de transformer l'hydrogène en électricité et d'alimenter le moteur en énergie. Cette technologie de dernière génération vient remplacer les batteries avec à la clé un gain d'autonomie, de poids et d'empreinte environnementale.

L'objectif du rapprochement serait de bénéficier de la technologie des moteurs électriques alimentés par hydrogène. Drone Volt précise que cela pourrait prendre la forme de production de moteurs, de leur distribution, ou d'accords de licence, avec par exemple l'ouverture d'une ligne de fabrication dans l'usine américaine d'AQUILINE DRONES à Hartford (Connecticut). Le protocole d'accord prévoit un investissement de Drone Volt dans SKYCORP à hauteur de 500.000 euros en échange d'une participation minoritaire au sein du constructeur estonien. Cet investissement serait payé en actions Drone Volt, afin d'associer SKYCROP au développement de Drone Volt et de faire entrer un nouvel actionnaire industriel au capital après AQUILINE DRONES. Les deux parties espèrent finaliser leur accord au cours des prochaines semaines.

Cet accord s'inscrirait comme la suite naturelle du partenariat industriel signé il y a quelques semaines avec ROTH2 pour la fourniture de stations de rechargement en hydrogène. Au global, Drone Volt a pour objectif d'équiper sa gamme de gros porteurs HERCULES 20 de pile à hydrogène, de permettre qu'ils soient rechargés sur le terrain, pour réaliser des missions plus longues tout en respectant engagement du groupe : zéro émission de gaz à effet de serre. Les HERCULES 20 spray emporteraient ainsi 10 litres de produits actifs sur des vols de plus de 45 minutes.