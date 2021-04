Drone Volt : commande record de la part d'AQUILINE DRONES

Drone Volt : commande record de la part d'AQUILINE DRONES









Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — DRONE VOLT livrera 600 drones HERCULES 2, dont la moitié seront assemblés dans la FACTORY de DRONE VOLT à Paris et le solde sur le site industriel d'AQUILINE DRONES aux Etats-Unis. Ainsi, cette commande représente à elle seule plus de 10 fois le volume de drones fabriqués par DRONE VOLT sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Les livraisons démarreront au deuxième trimestre de l'année 2021 et monteront progressivement en puissance jusqu'à la fin de l'année. Les revenus liés à cette commande, soit près de 3 millions de dollars, viendront s'ajouter aux redevances que perçoit DRONE VOLT de la part d'AQUILINE DRONES, dans le cadre du contrat de licence conclu entre les deux sociétés en octobre 2020. En 2021, ce contrat doit générer un minimum garanti de 1,5 million de dollars.

Cette commande permettra à AQUILINE DRONES de répondre à une demande en forte croissance à laquelle fait face aujourd'hui la société autour de son programme " flight to the future " aux Etats-Unis et permettra donc de tirer la quintessence du nouveau site de production de Hartford, Connecticut, pour la fabrication de drones " made in USA ".

"Ce contrat démontre la capacité d'adaptation de DRONE VOLT pour faire évoluer son offre et coller au plus près des attentes des clients. La 3ème version de l'HERCULES 2 LTE - Long Term Evolution - bénéficie d'une structure modifiée et embarque les dernières applications permettant les vols à distance" s'enthousiasme Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. "Il démontre en outre la pertinence et l'immense potentiel du partenariat signé en fin d'année 2020 avec AQUILINE DRONES, désormais acteur de référence du drone civil professionnel aux Etats-Unis".

Barry Alexander, Fondateur et PDG d'AQUILINE DRONES, déclare "Nous sommes très heureux des avancées de notre partenariat avec DRONE VOLT qui nous permet de proposer des produits "made in USA" dotés d'une technologie de pointe associée à des logiciels sécurisés en intégrant le savoir-faire technologique de notre partenaire. C'est un avantage décisif et le succès de notre campagne "flight to the future" prouve que nous sommes sur la bonne voie. Grâce à ce nouveau volet de notre accord, nous avons la capacité d'aller plus vite avec une partie des produits assemblées par DRONE VOLT en complément de nos propres capacités de production."

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021.