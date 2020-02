Drone Volt : commande en Hongrie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt annonce une nouvelle commande en Hongrie. Cette commande porte sur 3 HERCULES 20 et sur 1 HERCULES 2 auprès du distributeur hongrois du groupe, qui a déjà commandé 4 drones en 2019. Ce distributeur, spécialisé dans les machines agricoles, promeut l'utilisation des drones notamment pour des missions de pulvérisation ciblée de traitements agricoles, permettant de réduire les volumes dispersés. Cette démarche verte "fait d'autant plus de sens qu'elle s'appuie sur les solutions zéro émission de Drone Volt". Grâce à une demande en forte croissance, ce groupe devrait poursuivre ses achats auprès de Drone Volt, estime le groupe. "La récurrence des commandes de nos plus gros clients est l'une des clefs de notre croissance", déclare Olivier Gualdoni, dirigeant du groupe.