Drone Volt : chiffre d'affaires trimestriel impacté par la crise sanitaire

Drone Volt : chiffre d'affaires trimestriel impacté par la crise sanitaire









Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt n'a réalisé que 1,26 million d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 contre 1,76 million un an plus tôt. L'activité industrielle et commerciale de la société a été fortement impactée par la crise sanitaire.

Drone Volt explique qu'à la pénurie de composants en provenance d'Asie a succédé l'arrêt de la production, des livraisons et de l'activité de formation en raison du confinement imposé par les autorités, aussi bien en France que dans bon nombre de pays où la société exporte à travers le monde. Ainsi, au cours du 1er trimestre 2020, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 12 drones HERCULES et ALTURA ZENITH (18 au cours du 1er trimestre 2019) ainsi que 1 caméra intelligente PENSAR (12 au 1er trimestre 2019)

Avec une marge brute trimestrielle de 49% contre 50% au 1er trimestre 2019, DRONE VOLT FACTORY témoigne de la très forte valeur ajoutée offerte par ses activités de fabrication et de services. La rentabilité des Marques Tiers a, de son côté, été fortement impactée par la mise en oeuvre de circuits alternatifs d'approvisionnement. Elle ressort à 12% du chiffre d'affaires contre 24% au 1er trimestre 2019. Au final, la marge brute générée sur le trimestre ressort à 363 KE contre 658 KE un an plus tôt.

Toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros, Drone Volt reste optimiste sur sa capacité à tirer profit de la sortie de crise, même si la société& prévient que son activité du deuxième trimestre 2020 sera encore impactée par les restrictions actuelles de circulation.