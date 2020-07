Drone Volt : chiffre d'affaires semestriel en forte baisse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Drone Volt au premier semestre 2020 est tombé à 1,972 million d'euros contre 3,524 millions d'euros un an plus tôt (-44%). La marge brute consolidée ressort à 0,57 ME, soit 29% du chiffre d'affaires contre 35% un an plus tôt.

Drone Volt rappelle que son activité industrielle et commerciale a été totalement arrêtée pendant toute la période de confinement afin d'assurer la sécurité des collaborateurs. Cet arrêt est intervenu après un fort ralentissement au premier trimestre lié aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques en provenance d'Asie en raison du début de la pandémie. Ainsi, au cours du deuxième trimestre, la société a fabriqué, livré et facturé seulement 1 drone HERCULES et ALTURA ZENITH, portant le total sur le semestre à 13 unités et 1 caméra intelligente PENSAR.

Drone Volt espère enregistrer un rebond de son chiffre d'affaires dès le 3ème trimestre et a finalisé la mise au point de son application vidéo de détection de port du masque de protection, dispositif qu'il tient à la disposition des pouvoir publics dans le cadre de la lutte contre une potentielle seconde vague du Covid-19. Pour mémoire, ce logiciel, basé sur un algorithme d'intelligence artificielle et distribué en mode SaaS (Software as a Service), respecte parfaitement l'anonymat des personnes (RGPD).