Drone Volt : chiffre d'affaires record en 2023

(Boursier.com) — Drone Volt avait annoncé, début décembre 2023, son ambition de terminer l'année à environ 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, malgré de fortes tensions sur les approvisionnements qui pénalisaient son activité de Distribution. Grâce à la mobilisation des équipes et aux bonnes relations installées avec les fournisseurs, le Groupe finit l'année sur un chiffre d'affaires de près de 24 ME. Drone Volt enregistre ainsi une croissance de ses revenus de +74% et atteint un nouveau record historique de ventes.

La marge brute consolidée de l'exercice ressort à 3,4 ME, en croissance de 17%. Sur le seul 2nd semestre, la marge brute représente 20% du chiffre d'affaires, un taux en amélioration de 7 points par rapport à la même période de 2022.

Perspectives

Cette dynamique engagée sur la seconde moitié de l'année 2023 doit se confirmer en 2024.

Drone Volt anticipe d'ores et déjà une forte croissance de ses revenus au 1er trimestre 2024, et une progression significative de sa marge brute, portée par les activités à forte marge au sein de Drone Volt Factory, Services & Academy, sur l'ensemble de l'exercice 2024.