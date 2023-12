Drone Volt : chiffre d'affaires 2023 revu à environ 23 ME, décalage de livraisons sur 2024

(Boursier.com) — Drone Volt s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2023 de l'ordre de 23 millions d'euros, soit une croissance d'environ 70% par rapport à 2022. Le doublement des revenus jusqu'ici espéré nécessitait la livraison de l'intégralité de la commande record de 20 ME annoncée en février 2023, dont environ 4 ME est désormais prévu en 2024.

À date, Drone Volt indique avoir livré et facturé pour environ 15 millions d'euros et espère pouvoir livrer et facturer encore pour environ 1 million d'euros d'ici la fin du mois de décembre. Le groupe confirme que, comme indiqué à plusieurs reprises cette année, les lenteurs d'approvisionnement peuvent retarder l'exécution de cette commande. Le solde devrait donc être livré et facturé au cours du premier semestre 2024. Drone Volt confirme cependant les très bonnes relations commerciales avec son client et la poursuite de discussions pour de nouvelles commandes au-delà de ce premier contrat.

Dans le même temps, les autres activités, notamment celles à forte marge au sein de Drone Volt FACTORY, SERVICES & ACADEMY devraient atteindre le budget prévu.

" Les tensions d'approvisionnement que nous rencontrons ces derniers mois sont générales dans le secteur des drones. Drone Volt n'échappe pas à la règle ", précise Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.