Drone Volt cède 50% d'AerialTronics à Aquiline Drones

(Boursier.com) — A la suite des discussions annoncées le 20 janvier 2021, Drone Volt annonce avoir cédé 50% du capital de sa filiale néerlandaise, AerialTronics, à son partenaire américain Aquiline Drones. Dans ce cadre, la transaction s'est effectuée sur la base d'une valorisation d'AerialTronics de 15 millions d'euros.

Ainsi, Drone Volt réalise une plus-value nette de près de 6 ME. Elle sera intégrée dans les comptes du 1er semestre 2021 de la société et améliorera donc sensiblement sa rentabilité sur la période.

Cette opération vise la mise en commun des expertises de recherche et développement de Drone Volt et de son partenaire américain Aquiline Drones au sein d'AerialTronics, filiale de Drone Volt à l'origine du drone Altura Zenith et de la caméra intelligente Pensar. L'opération permettra un renforcement additionnel des liens entre les deux partenaires et démontre tant la capacité de Drone Volt à valoriser sa technologie que la volonté d'Aquiline Drones de développer davantage son savoir-faire technologique, dans un secteur du drone professionnel civil où la R&D reste le facteur clé de succès.

Drone Volt rappelle avoir fait l'acquisition de 50,1% d'AerialTronics pour un montant de 100 kE en octobre 2017, à l'heure où la société néerlandaise était en liquidation judiciaire. A cette époque, Stefano Valentini, aujourd'hui Président du conseil d'administration de Drone Volt, avait pris la direction de la filiale et mené avec succès la restructuration de la société à travers la relance de ses capacités de production puis sa parfaite intégration au sein de Drone Volt. En septembre 2020, Drone Volt T était monté à 100% du capital d'AerialTronics sur la base d'une valorisation (à 100%) de 5 ME. Aujourd'hui, AerialTronics est valorisé à 15 ME ce qui témoigne de la capacité de Drone Volt à valoriser ses actifs grâce à son savoir-faire technologique et à l'expertise de ses équipes.

A la suite de l'opération, Drone Volt conservera le contrôle opérationnel d'AerialTronics et continuera à consolider à 100% sa filiale dans ses comptes.