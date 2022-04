Drone Volt : CA de 1,75 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Pour le premier trimestre, Drone Volt affiche un chiffre d'affaires de 1,75 ME en léger retrait, pour une marge brute de 627 KE (36%). "Malgré le léger repli de notre activité sur ce premier trimestre, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle solide grâce à nos activités à forte valeur ajoutée et anticipons de renouer avec une bonne dynamique commerciale sur la suite de l'année", déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt. Pour la suite de l'exercice 2022, Drone Volt anticipe une activité commerciale soutenue, avec des négociations en cours portant sur de nouvelles commandes significatives.

En outre, Drone Volt et Aquiline Drones continuent de travailler conjointement aux États-Unis dans l'objectif d'accélérer le processus de transfert de savoir-faire et d'améliorer l'offre technologique du groupe. Drone Volt soutient également son partenaire américain dans la recherche de financements pour accompagner ses très fortes ambitions de croissance et précise qu'Aquiline Drones devrait mandater très prochainement une banque d'affaires américaine pour l'accompagner dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse au Nasdaq. De plus, Drone Volt annonce avoir demandé et obtenu la nomination d'un administrateur au Conseil d'administration d'Aquiline.

Par ailleurs, l'activité sur la suite de l'exercice sera également portée par la poursuite de l'exécution du contrat de distribution de drones au client d'Europe centrale signé en décembre 2021. Pour rappel, ce contrat prévoit la distribution de 275 drones Hercules 20 Spray sur 3 ans. À ce jour, 8 ont déjà été livrés, en ligne avec le calendrier prévu.

Durant ce premier trimestre, Drone Volt a travaillé sur l'intégration de Skytools avec la mise en place de synergies commerciales entre la nouvelle filiale et les autres entités du groupe. Ainsi, les contributions de Skytools dans le chiffre d'affaires consolidé devraient progressivement monter en puissance sur les trimestres à venir.

Par ailleurs, l'industrialisation des premiers Linedrone, drone développé en partenariat avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, serait finalisée en juillet 2022. Ainsi, les premières livraisons du Linedrone seraient effectuées sur le second semestre de l'exercice.

Enfin, le groupe précise qu'il continue d'étudier des opportunités d'acquisitions pour renforcer ses technologies et ses activités.