Drone Volt : bon chiffre d'affaires mais baisse de la marge brute au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Drone Volt au 1er semestre 2023 s'élève à 16,2 millions d'euros (4 ME à fin juin 2022), soit quadruplé. Le chiffre d'affaires réalisé en 6 mois dépasse d'ailleurs de 18% celui réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 (13,7 ME).

Comme attendu, le chiffre d'affaires semestriel reflète le succès commercial enregistré en février 2023 avec la plus importante commande de l'histoire de Drone Volt, à plus de 20 ME de chiffre d'affaires. Après seulement 4 mois et malgré les tensions d'approvisionnement de l'ensemble de l'industrie, Drone Volt a livré, facturé, encaissé et reconnu en chiffre d'affaires environ 12 millions d'euros. Le solde devrait être exécuté dans les meilleurs délais au cours du 2nd semestre 2023.

La marge brute de Drone Volt ressort à 10% du chiffre d'affaires à fin juin 2023 (34% au 1er semestre 2022). L'écart provient de l'évolution du mix produit avec une croissance tirée par l'activité de distribution et l'arrêt des facturations de redevances de licence à Aquiline Drones.

Perspectives

Au-delà du solde du contrat historique, Drone Volt peut compter sur de nouveaux leviers de croissance à compter du 2è semestre 2023, grâce au lancement commercial de deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels :

- le Linedrone, développé en collaboration avec Hydro-Quebec, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension ;

- l'offre à l'usage 'Drone as a Service' basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents.

Par ailleurs, l'intégration des équipes de Lorenz Technology, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone, depuis avril 2023, permet de finaliser le développement d'une nouvelle famille de drones qui verra le jour prochainement et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée, dont le pilotage à distance.

Drone Volt confirme son objectif annuel de doublement de son chiffre d'affaires en 2023 (13,7 ME en 2022).