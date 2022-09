Drone Volt annonce sa participation au salon international organisé par le CIGRE

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce sa participation au salon international organisé par le CIGRE du 29 août au 2 septembre 2022.

Le salon organisé par le CIGRE est l'un des plus grands salons internationaux dans le domaine de l'électricité à haute tension. Cet évènement est le rendez-vous incontournable pour les producteurs d'électricité, les constructeurs et les gestionnaires des réseaux, et tous les experts du secteur.

À cette occasion, DRONE VOLT va exposer plusieurs solutions spécifiques conçues par ses équipes. En premier lieu, le LINEDRONE développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC. Sa présentation revêt un caractère particulièrement significatif dans un secteur où la qualité et la rapidité des opérations de maintenance représentent un enjeu stratégique pour les gestionnaires de réseaux.