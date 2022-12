Drone Volt annonce que le 'LineDrone' répond à toutes les exigences techniques d'Hydro-Québec

(Boursier.com) — Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce que sa première version du 'LineDrone' répond à toutes les exigences techniques d'Hydro-Québec.

Drone Volt annonce que les derniers essais effectués en laboratoire et en extérieur sur les lignes haute tension en fonctionnement ont permis d'obtenir le feu vert d'Hydro-Québec pour réaliser, dès janvier 2023, des démonstrations et prestations d'inspections de manchons.

Les derniers essais ont eu pour objectif de valider le bon fonctionnement du drone et de la sonde (le LineOhm), leur capacité à réaliser des missions d'inspection, puis la génération de données qui permettent de qualifier précisément l'état de dégradation des manchons de jonction.

Drone Volt va ainsi pouvoir réaliser dans les prochains jours ces premières démonstrations auprès de ses clients. Le groupe a d'ailleurs construit des infrastructures dédiées sur son site de l'UTAC pour réaliser la formation de ses pilotes et faire les premières présentations.

"C'est la conclusion d'un long processus initié en 2020" déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt. "La mise en service prochaine du LineDrone est un aboutissement pour toutes les équipes de DRONE VOLT qui ont travaillé sans relâche depuis 3 ans, dans des conditions parfois difficiles, notamment lors de la pandémie. L'année 2023 ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour le groupe."

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2022, mercredi 18 janvier 2023.