Drone Volt annonce ne plus détenir aucun instrument dilutif

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce que plus aucun instrument donnant accès au capital n'est actuellement en circulation après la conversion des dernières obligations convertibles détenue par ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES.

Cette ultime conversion fait suite à l'arrêt du contrat de financement en obligations convertibles signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITES en septembre 2020.

DRONE VOLT a annoncé lors de la publication de ses résultats et confirmé lors de l'opération d'augmentation de capital du 29 mars dernier, sa volonté de recourir à des financements plus conventionnels pour soutenir sa dynamique de croissance et à tourner le dos à des financements trop dilutifs.

Le groupe précise en outre que les premières livraisons de la "mega-commande" enregistrée en février dernier vont débuter cette semaine et devraient contribuer très largement à la croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023. "DRONE VOLT poursuit sa dynamique de croissance dans toutes ses activités, ce qui lui ouvre la possibilité d'accéder à des financements plus classiques" déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le mercredi 19 avril.