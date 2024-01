Drone Volt annonce le succès de sa levée de fonds ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers

(Boursier.com) — DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce le succès de sa levée de fonds s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir la poursuite de son ambitieux plan de croissance.

"Je tiens à remercier tous les investisseurs, actionnaires de la Société ou nouveaux, professionnels ou particuliers, qui ont participé au succès de cette opération. Cette levée de fonds nous permet de déployer sereinement nos offres à forte valeur ajoutée, que ce soit nos nouveaux modèles de drones ou notre offre de service qui connait un démarrage très prometteur" a déclaré Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Modalités de l'opération

La demande globale s'est élevée à 2.492.000 euros, provenant à 79,49% de la part d'investisseurs institutionnels et 20,51% de la part de particuliers via la plateforme PrimaryBid, soit un taux de sursouscription de 124,60% du montant de l'offre indicative.

L'Opération, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 2.476.250 euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 247.625.000 actions nouvelles ordinaires dans le cadre :

d'une augmentation de capital par émission de 198.100.000 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 1.981.000 euros, par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs, sur le fondement de la 3ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 janvier 2023 ; et d'une augmentation de capital par émission de 49.525.000 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 495.250 euros, par voie d'offre au public s'adressant aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, sur le fondement de la 2ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 janvier 2023.

L'émission des actions nouvelles a été décidée hier soir par décision du Directeur Général de la Société et constatée ce matin par ce dernier, agissant sur délégation du Conseil d'administration de la Société.