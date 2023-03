(Boursier.com) — Drone Volt annonce le succès de sa levée de fonds ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. La levée de fonds est de 4,7 millions d'euros souscrite par des investisseurs institutionnels à travers une émission réservée et par des particuliers (via la plateforme PrimaryBid) dans le cadre d'une offre au public ;

Le taux de sursouscription est de 162% de l'offre indicative.

La demande globale s'est élevée à 4 852 561 euros, provenant à 78% de la part d'investisseurs institutionnels et 22% de la part de particuliers via la plateforme PrimaryBid, soit un taux de sursouscription de 162% du montant de l'offre indicative.

L'Opération, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 4.746.020,10 euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 237.301.005 actions nouvelles ordinaires dans le cadre :

- d'une augmentation de capital par émission de 189.840.850 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 3.796.817 euros, dont 956.817 euros souscrits par compensation de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de plusieurs catégories de personnes (notamment sociétés d'investissement, fonds d'investissement ou créanciers de la société dans le cadre d'un mécanisme d'apurement de dettes), sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément à la 8ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2023 ; et

- d'une augmentation de capital par émission de 47 460 155 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 949 203,10 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce, conformément à la 2ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2023.

L'émission des actions nouvelles a été décidée hier soir par décision du Directeur Général de la société et constatée ce matin par ce dernier, agissant sur délégation du conseil d'administration de la société.

Le prix d'émission des actions offertes, fixé hier soir par le Directeur Général sur délégation conférée par le conseil d'administration au cours de sa réunion du même jour, est de 0,02 euro par action nouvelle, représentant une décote de 32,4% par rapport au cours de clôture de l'action DRONE VOLT le mardi 28 mars 2023 (0,0296 euros) et de 24,7% par rapport à la moyenne pondérée des cours l'action DRONE VOLT des cinq dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d'émission.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0013088606 - code mnémonique : ALDRV). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus le vendredi 31 mars 2023.