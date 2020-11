Drone Volt annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Drone Volt annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 3,5 millions d'euros pouvant être porté à 4,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette offre ne donne pas lieu a? l'établissement d'un prospectus soumis a? l'approbation de l'AMF.

Cette levée de fonds permettra :

- De lever la dernière condition suspensive attachée au contrat de licence avec AQUILINE DRONES portant sur une licence de production du HERCULES 2 et de l'ALTURA ZENITH avec sa caméra intelligente PENSAR aux Etats-Unis, contrat qui doit générer un minimum de 7,7 millions de dollars US de de royalties jusqu'a? fin 2025 (dont 0,2 million déjà reçus) ;

- De permettre aux actionnaires de DRONE VOLT de se renforcer au capital de leur société aux mêmes conditions financières retenues pour l'échange de participations (10% du capital respectif des deux entreprises) entre DRONE VOLT et AQUILINE DRONES, opération qui doit être finalisée avant fin janvier 2021 ;

- La totalité du produit de l'émission sera dédiée à renforcer la structure financière de l'entreprise pour mener à bien son plan de développement. Au 30 juin 2020, la dette financière du Groupe représente 3,4 millions d'euros. Par ailleurs, dans le cadre de l'acquisition par DRONE VOLT en septembre 2020 des 49,8% restants du capital de sa filiale néerlandaise AERIALTRONICS, certains actionnaires de DRONE VOLT (Jérôme Marsac, Dimitri Batsis Investissement, Benoît de Bruyn et Jean-Marc Loiseau) détiennent des créances relatives à un crédit-vendeur sur 3 ans pour un montant total de 2,5 millions d'euros.

Pour Dimitri Batsis, Président et Fondateur de DRONE VOLT : "DRONE VOLT est à un moment charnière de son histoire et nous commençons tout juste à récolter les fruits de la vision stratégique et des grandes orientations que j'ai donné à l'entreprise dès 2015. En choisissant de faire de DRONE VOLT un expert des drones professionnels et en détenant notre propre expertise technologique, soit par le développement interne soit par l'acquisition d'AERIALTRONICS, nous sommes devenus un acteur de référence. C'est cette position clé qui nous a permis de signer une entente avec Hydro Québec et un formidable accord de licences avec AQUILINE DRONES. Ce dernier accord va nous permettre de toucher 10% des ventes réalisées par un acteur très ambitieux sur l'un des plus gros marchés au monde. Je suis persuadé que ce n'est que le début de l'histoire et que nous avons encore de très belles choses à réussir."

"L'alliance entre AQUILINE et DRONE VOLT est à la fois tactique et stratégique, conçue pour tirer parti des possibilités importantes et immédiates actuellement en cours de négociation aux États-Unis. Depuis l'annonce de notre rapprochement, l'industrie américaine des drones a réagi avec beaucoup d'enthousiasme ! AQUILINE DRONES est bien placé pour devenir le prochain acteur important de l'industrie des drones, dans de multiples segments clés allant des applications militaires aux applications civiles" a déclaré Barry Alexander, fondateur et PDG d'AQUILINE DRONES.

DRONE VOLT a reçu des engagements de souscription à titre réductible, pour un montant maximum de 3,2 millions d'euros, soit 14.457.075 actions, représentant 89,9% du montant brut de l'émission a? ce jour. Ces engagements de souscription concernent des souscriptions par compensations de créances à hauteur de 73% et des souscriptions par versements en espèces à hauteur de 27%. Aux termes des différents engagements de souscription conclus par DRONE VOLT, une commission de garantie égale à 5% des montants garantis sera due par DRONE VOLT aux signataires desdits engagements, soit un montant total de 159.028 euros.

Dans l'hypothèse d'une souscription a? 100% de l'émission intégrant un taux de service de 100% aux engagements de souscription (hors exercice de la clause d'extension), le montant net total de l'émission (correspondant au montant brut déduit de la commission de garantie) s'élèverait a? 3,4 millions d'euros composé à hauteur de 2,3 millions d'euros de compensations de créances et à hauteur de 1,1 million d'euros de versements en espèces.