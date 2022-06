Drone Volt annonce la vente d'un Heliplane LRS au Canada auprès du Groupe Gilbert

(Boursier.com) — DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la vente d'un Heliplane LRS au Canada auprès du Groupe Gilbert.

Le Groupe Gilbert est un acteur important du transport, de la logistique et du génie civil et minier en Canada. Son choix s'est porté sur la version de 240 cm d'envergure.

L'Heliplane LRS est un drone VTOL - Vertical Take-Off and Landing -. Sa voilure fixe lui permet de voler jusqu'à 3 heures et de parcourir près de 300 km en linéaire (version 340). Cette solution est ainsi particulièrement pertinente pour les missions de cartographie, d'inspection et de surveillance.

L'acquisition de l'Heliplane LRS répond à une volonté du Groupe Gilbert de déployer à grande échelle une solution technologique de pointe pour assurer le contrôle, l'optimisation, la planification et une meilleure vision des chantiers opérés par le groupe.

L'utilisation de cette solution est une première en Amérique du Nord et le Groupe Gilbert entend la déployer à grande échelle, car elle s'adapte aux conditions nordiques et réelles de chantier et permet d'optimiser les contrôles et les coûts des chantiers.