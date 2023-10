Drone Volt améliore significativement sa marge brute au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Comme annoncé, Drone Volt a lancé au 3ème trimestre 2023 son offre à l'usage "Drone as a Service" basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits. Le démarrage est très prometteur avec déjà deux premiers contrats significatifs signés fin juin avec une première période ferme de 12 mois qui devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Dans le même temps, DRONE VOLT a poursuivi les ventes de produits issus de la DRONE VOLT FACTORY, dont 5 HERCULES 20 livrés aux Etats-Unis, 2 HERCULES 10 en Europe et 2 LINEDRONE destinés à son partenaire HYDRO-QUEBEC.

Cette solide dynamique a porté le chiffre d'affaires de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, multiplié par plus de 5 à 0,5 million d'euros, mais surtout la marge brute de ces activités à forte valeur ajoutée qui bondit de +44 points, à 61% du chiffre d'affaires.

Dans le même temps, Drone Volt a dû faire face aux tensions persistantes d'approvisionnement, ce qui a pesé sur son activité de distribution. Cette activité stratégique de complément a néanmoins généré 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre pour une marge brute conforme à la norme sur ce type d'activité (15%).

Malgré ces tensions, Drone Volt a poursuivi les livraisons dans le cadre de la commande historique reçue en février 2023 avec 13 millions d'euros de facturations en cumul à fin septembre 2023 et 14 millions d'euros à date. Le Groupe reste mobilisé pour honorer l'intégralité de la commande (20 millions d'euros) dans les meilleurs délais.

Chiffres d'affaires et marge brute record après 9 mois d'activité

Au terme du 3ème trimestre 2023, Drone Volt a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 millions d'euros (-23%) et une marge brute de 0,7 million (+27%), soit un taux de marge de 23% (+9 points).

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice, Drone Volt a généré un chiffre d'affaires de 19,0 millions d'euros (+138%) et une marge brute de 2,5 millions (+29%). La société est donc aujourd'hui en ligne avec son ambition d'un doublement de son chiffre d'affaires annuel, malgré les tensions d'approvisionnement.

Innovation avec la sortie d'un nouveau drone et retombées des derniers salons pour finir l'année

Afin de soutenir cette dynamique sur les derniers mois de l'exercice, Drone Volt compte notamment sur les retombées commerciales des salons professionnels au cours desquels le Groupe a présenté ses dernières nouveautés. Durant le seul mois d'octobre, Drone Volt a ainsi exposé au 72ème congrès-exposition de l'industrie minérale (SIM), au 129ème congrès national des sapeurs-pompiers de France et à la 7ème édition du Salon européen du drone professionnel (UAV Show).

En novembre, Drone Volt dévoilera à l'occasion de Milipol, l'événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, sa toute dernière innovation dans la gamme, baptisée Drone Volt Kobra.

Cette nouvelle gamme bénéficiera des dernières innovations issues du savoir-faire développé en interne et de l'intégration des équipes de Lorenz Technology, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone, depuis avril 2023.

"Après avoir beaucoup capitalisé sur notre commande historique, qui nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires depuis le début de l'année, nous voyons nos nouvelles activités à forte valeur ajoutée monter en puissance. Grâce à notre capacité d'innovation, nous sommes capables de répondre à un éventail de besoins des professionnels de plus en plus large avec des applications dédiées dans le domaine de la maintenance des réseaux électriques, de la sécurité ou des grands chantiers.

Grâce à notre offre DRONE VOLT Expert, de facturation à l'usage et de mise à disposition de pilotes professionnels, nous sommes désormais capables de faire sauter les verrous économiques et d'apporter le niveau d'accompagnement que nos clients attendent et dont ils ont besoin. C'est un modèle gagnant - gagnant : nos clients améliorent à la fois leur efficacité opérationnelle et financière, DRONE VOLT également avec un impact visible sur le chiffre d'affaires et la marge brute" a déclaré Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2023, le mercredi 17 janvier 2024.