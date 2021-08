Drone Volt : amélioration de la structure du drone Hercules 2

Crédit photo © Drone Volt

(Boursier.com) — Drone Volt annonce l'amélioration de la structure de son drone Hercules 2 ainsi que la progression des livraisons des drones de cette gamme à son partenaire américain, Aquiline Drones. Les équipes d'Aquiline Drones et celles de Drone Volt ont pu enfin se rencontrer, mi-juillet, au siège du Groupe à Villepinte dans le cadre d'un échange de savoir-faire entre les deux partenaires. Cette rencontre a concerné d'abord les équipes de production, puis les ingénieurs et pilotes au cours des semaines suivantes.

Ces échanges ont été particulièrement fructueux et ont conduit à une amélioration technologique sensible du drone Hercules 2, grâce à des ajustements effectués sur la structure de l'appareil qui ont permis à la fois de renforcer davantage le drone et de l'alléger. Ainsi, ce drone pèse désormais moins de 2 kilos, ce qui constitue un atout majeur et ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Drone Volt.

À la suite de cette avancée technologique, 3 drones ont déjà été livrés à Aquiline Drones la semaine passée et 11 drones additionnels seront livrés au cours de cette semaine. Avec un rythme de livraisons qui monterait progressivement en puissance chaque semaine, Drone Volt se fixe pour objectif de livrer une centaine de drones d'ici la fin du mois de septembre et l'ensemble de la commande sur l'année en cours, en dépit des difficultés toujours importantes de livraisons des composants électroniques.

Rappelons que cette commande a été signée en avril 2021. Elle porte sur la livraison de 600 drones Hercules 2 à Aquiline Drones.