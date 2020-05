Drone Volt : AerialTronics développe une application de détection de port du masque

Drone Volt : AerialTronics développe une application de détection de port du masque









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Drone Volt a développé une application vidéo de détection de port du masque de protection, dispositif indispensable dans le cadre de la lutte contre la prolifération du Covid-19.

Ce logiciel développé en interne par AerialTronics, filiale du groupe Drone Volt spécialisée en intelligence artificielle, sera distribué en mode SaaS (Software as a Service). Il permet de détecter le port du masque via un réseau de caméras IP existant. Les marchés sont divers : services de transport ou de santé publiques, infrastructures sportives, centres commerciaux, etc... Au-delà de l'enjeu immédiat de santé publique, cette solution pourrait être déployée pour un grand nombre d'applications : reconnaissance des équipements de protection individuelle (EPI) sur un chantier, détection de rassemblements ou de mouvements de foule...