Drone Volt : acquisition des actifs de la société danoise Lorenz Technology

(Boursier.com) — Drone Volt a annoncé l'acquisition des actifs de Lorenz Technology, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone.

L'opération dont l'investissement est annoncé inférieur à 200 KE, est présentée comme une étape stratégique pour Drone Volt, car elle renforce sa position d'acteur clé dans l'industrie des drones et élargit son portefeuille de produits et de services. L'expertise de Lorenz Technology en matière de développement de logiciels et d'automatisation viendra compléter les capacités matérielles de Drone Volt, créant ainsi une offre plus complète pour les clients du monde entier.

" Lorenz Technology a démontré sa capacité, depuis sa création en 2017, à fournir des solutions innovantes pour diverses industries, notamment les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'énergie. Ses logiciels avancés pour drones qui permettent aux clients d'automatiser et d'optimiser leurs opérations, amènent à une efficacité, une sécurité et des économies accrues. Cette acquisition permettra à Drone Volt d'offrir des solutions de drones de bout en bout, combinant matériel et logiciel, et ainsi d'être un guichet unique afin de toujours mieux répondre aux besoins des clients ", commente le groupe.