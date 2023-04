Drone Volt : 1,6 ME de chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Drone Volt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 ME au 1er trimestre 2023 contre 1,7 millions à fin mars 2022. À données comparables, l'activité est toutefois annoncée en progression de 9%.

Drone Volt rappelle que ce chiffre d'affaires ne reflète pas l'intense activité commerciale du trimestre puisque, comme annoncé le 22 février 2023, a société a signé en ce début d'année la plus importante commande de son histoire, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les premières livraisons ont eu lieu début avril, pour un montant d'environ 1 million d'euros et l'ambition reste de livrer et facturer la plus grande partie du contrat au cours du 2ème trimestre 2023.

L'activité a également été marquée par la poursuite des livraisons de drones Hercules 20 aux Etats-Unis. Au cours du 1er trimestre 2023, 6 exemplaires ont été livrés, facturés et payés contre 4 au cours du 4ème trimestre 2022. La tendance reste favorable avec déjà 4 unités livrées, facturées et payées depuis début avril.

La marge brute de Drone Volt ressort à 21% du chiffre d'affaires, en recul de 15 points par rapport au taux de marge brute du 1er trimestre 2022. " Là encore, cet écart est intégralement lié à la fin de la facturation des redevances de licences d'Aquiline Drones. À données comparables, la marge brute est stable ", assure Drone Volt.