DraftKings s'enflamme à Wall Street, Michael Jordan entre au capital

(Boursier.com) — DraftKings s'enflamme en pré-séance à Wall Street. Et pour cause, Michael Jordan a été nommé conseiller spécial auprès du conseil d'administration de la société américaine spécialisée dans les paris sportifs virtuels de type Ligue fantasy. Le propriétaire de l'équipe NBA des Hornets de Charlotte va également prendre une participation au capital de la société basée à Boston. En tant que conseiller spécial, l'ancienne gloire du basket américain apportera une contribution stratégique et créative au Conseil sur la stratégie de l'entreprise, le développement de produits, l'inclusion sociale, l'équité et l'appartenance, les activités de marketing et d'autres initiatives clés, souligne DraftKings.