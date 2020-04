Dow résiste au ralentissement

Dow résiste au ralentissement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dow n'a pas démérité au premier trimestre. Le groupe chimique américain a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice net de 258 millions de dollars et 32 cents par titre, contre 208 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 59 cents, contre 98 cents un an plus tôt et en ligne avec le consensus. Les revenus ont corrigé de 11% à 9,77 milliards de dollars. Le consensus de ventes était de 9,7 Mds$. Les volumes ont décliné de 2%. Dow dit percevoir néanmoins des indications de reprise en Chine. Le groupe réduit prudemment son capex à 1,25 milliard de dollars. Il abaisse de 350 millions de dollars ses dépenses opérationnelles. Le groupe entend ainsi soutenir sa position financière face à l'impact de la pandémie.