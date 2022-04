Dow Inc dépasse les attentes

(Boursier.com) — Dow Inc, le fournisseur américain de produits de chimie de spécialité, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,57 milliard de dollars soit 2,11$ par titre, contre 991 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,34$, contre un consensus de 2,07$ et un niveau de 1,36$ un an avant. Les revenus trimestriels ont également dépassé les attentes de marché, en croissance de 28% en glissement annuel à 15,3 milliards de dollars. Les volumes se sont appréciés de 3% en comparaison de l'an dernier.