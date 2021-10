Dow Chemical dopé par la hausse des prix

(Boursier.com) — Dow Chemical, le groupe américain de chimie et de matériaux de spécialités, a annoncé pour le troisième trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché, avec la vive progression des prix locaux dans un contexte d'offre limitée. Le bénéfice net trimestriel a représenté 1,68 milliard de dollars et 2,23$ par action, contre une perte de 25 millions de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été multiplié, à 2,75$ contre 50 cents un an plus tôt, tandis que le consensus FactSet se situait à 2,56$. Les ventes se sont envolées quant à elles de 53% à 14,84 milliards de dollars, contre 14,33 milliards de consensus.