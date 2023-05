Dopé par l'IA, Nvidia explose tout et pourrait établir un nouveau record

(Boursier.com) — Très attendu hier soir, Nvidia n'a pas déçu. C'est le moins que l'on puisse dire... Le géant américain spécialiste des processeurs et cartes graphiques a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats grâce à la solidité de son activité de centres de données. Il a par ailleurs présenté une guidance largement supérieure au consensus pour les trois prochains mois.

Le groupe, qui profite à plein de l'explosion de l'Intelligence artificielle, table sur des revenus de 11 milliards de dollars sur les trois mois clos fin juillet, là où le consensus était positionné à 7,2 Md$. La marge brute ajustée est anticipée entre 69,5 et 70,5% contre un consensus de 66,9%. Sous la direction de son DG et co-fondateur Jensen Huang, la société s'est positionnée comme le premier fournisseur de composants pour la formation de logiciels d'intelligence artificielle. Cela l'a aidée à surmonter un ralentissement plus large des dépenses technologiques. "Nous assistons à des commandes incroyables pour rééquiper les centres de données du monde", a déclaré le dirigeant lors de la conférence de présentation des comptes. Résultat, la société augmente considérablement son offre pour répondre à la demande croissante.

Sur les trois premiers mois de son exercice clos fin avril, la société a malgré tout vu ses revenus reculer de 13% à 7,19 milliards de dollars, soit une deuxième baisse consécutive de plus de 10%. L'effondrement de la demande de composants pour ordinateurs personnels martèle toujours son activité de puces graphiques et pèse sur son activité globale. Le marché tablait toutefois sur des recettes nettement plus faibles, à 6,5 Mds$. Les revenus de la branche centres de données ont progressé de 14% tandis que ceux de la division 'gaming' ont chuté de 38%. Le bpa ajusté est ressorti 1,09$ contre 92 cents de consensus alors que le free cash-flow a bondi de 96% à 2,64 Mds$.

"Avec tout l'enthousiasme autour de l'IA et le fait que Nvidia a livré un énorme coup pour les résultats du premier trimestre et les estimations du deuxième trimestre, cela donne des preuves réelles que l'IA est réelle", déclare à 'Reuters' Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta.

Déjà grand gagnant de ce début d'année à Wall Street, Nvidia s'envolait de plus de 25% hier soir en post-séance. De quoi doper la capitalisation boursière du groupe californien de près de 210 milliards de dollars à plus de 960 Mds$! Si la firme parvient à finir avec de tels gains ce soir à la clôture, 'Bloomberg' note qu'elle enregistrerait alors la plus forte progression quotidienne de l'histoire en matière de capitalisation pour une entreprise américaine.