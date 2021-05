DoorDash triple ses revenus et s'envole à Wall Street

DoorDash triple ses revenus et s'envole à Wall Street









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DoorDash s'enflamme de 22% à plus de 141$ à Wall Street ce vendredi. Le groupe a rehaussé sa guidance de valeur brute des commandes annuelles et rapporté par ailleurs des revenus trimestriels supérieurs au consensus. Pour le premier trimestre, le service de livraison de repas a triplé son volume brut de commandes et pratiquement triplé ses revenus ! Les commandes brutes ont totalisé 9,9 milliards, contre 8,97 milliards de consensus et 3,08 milliards un an avant. Les revenus ont été de 1,08 milliard, contre 362 millions un an auparavant.

Prabir Adarkar, CEO du groupe, se réjouit de voir les restaurants rouvrir et estime que cela peut coexister avec la forte demande en livraisons.

Le groupe de San Francisco a réduit sa perte nette à 110 millions de dollars et 34 cents par titre sur le trimestre clos, contre 129 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a été de 43 millions, ce qui représente de ce point de vue le quatrième trimestre de rentabilité pour l'application. Sur la période correspondante, l'an dernier, la perte d'Ebitda ajusté était de 70 millions.