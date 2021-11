DoorDash s'offre Wolt pour 8 milliards de dollars

(Boursier.com) — DoorDash bondit de 18% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de livraison de repas a annoncé un accord pour l'acquisition de la firme finlandaise d'Helsinki, Wolt Enterprises Oy, pour un montant de 8,1 milliards de dollars en actions. La startup finlandaise avait été lancée en 2015. La firme californienne de San Francisco va réaliser là l'une des plus importantes acquisitions historiques observées sur le marché finlandais. Wolt, cofondée par son directeur général Miki Kuusi, s'est rapidement étendu à 23 pays, livrant repas et épicerie, ainsi que d'autres produits. Le groupe avait levé 530 millions de dollars plus tôt cette année auprès d'investisseurs, afin de faire face à la forte demande durant la pandémie. Kuusi doit prendre la direction de la division internationale de DoorDash, qui tente de conquérir l'Europe dans un contexte concurrentiel difficile.