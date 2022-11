DoorDash flambe après les comptes

(Boursier.com) — DoorDash s'envole avant bourse à Wall Street, suite à sa publication trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché pourtant une perte ajustée par action de 77 cents, plus importante que prévu et plus que doublée en comparaison de l'an dernier. Les revenus ont été de 1,7 milliard de dollars, dépassant de 4% le consensus, à comparer à un niveau de 1,28 milliard un an avant. Les marchés semblent donc ignorer la déception sur les profits pour se concentrer sur la bonne surprise relative aux revenus, traduisant une accélération de la demande pour le service de livraison de nourriture. Il faut dire que les commandes ont atteint un record sur le trimestre, malgré la hausse des prix. Le groupe a enregistré 439 millions de commandes sur la période et une croissance de 30% de la valeur brute des commandes à 13,5 milliards de dollars. La firme de San Francisco a néanmoins déploré une perte nette de 295 millions de dollars.