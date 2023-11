DoorDash flambe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — DoorDash , l'acteur américain de la livraison de repas, bondit de 10% avant bourse à Wall Street. Le groupe a affiché pour le troisième trimestre fiscal des revenus de 2,2 milliards de dollars, en croissance de 27% en glissement annuel. La perte nette GAAP a été réduite à 75 millions de dollars, contre 296 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a atteint un plus haut historique de 344 millions de dollars, contre 87 millions un an avant. Pour son quatrième trimestre fiscal juste entamé, le groupe anticipe un Ebitda ajusté allant de 320 à 380 millions de dollars. La valeur des commandes est attendue entre 17 et 17,4 milliards de dollars.