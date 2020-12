DoorDash : fait ses débuts à Wall Street

DoorDash : fait ses débuts à Wall Street









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DoorDash est très attendu à Wall Street ce mercredi. Si l'IPO de la firme californienne fait moins parler que celle d'Airbnb, dont les premiers échanges sont programmés demain, elle constitue à ce jour la troisième plus importante opération de l'année outre-Atlantique. Signe de l'engouement actuel du marché pour les licornes américaines qui choisissent le chemin de Wall Street pour poursuivre leur développement, DoorDash a revu à la hausse son prix d'introduction à 102$ par titre.

Le groupe avait initialement fixé son prix d'introduction entre 75 et 85$ avant de le porter entre 90 et 95$. A 102$ par titre, et avec la mise sur le marché de 33 millions d'actions, l'IPO a permis à la firme de lever 3,37 Mds$. L'opération valorise le leader américain de la livraison de repas près de 38 Mds$, soit plus du double de la valeur de 16 Mds$ estimée lors de la dernière levée de fonds du groupe en juin.

Fondée en 2013, DoorDash est soutenu par le Vision Fund géré par le géant technologique japonais SoftBank Group, la société de capital-risque Sequoia Capital et le fonds souverain Government of Singapore Investment. L'entreprise a essuyé une perte de 43 millions de dollars au troisième trimestre après avoir déclaré son premier bénéfice trimestriel (23 M$) trois mois plus tôt. Ses revenus se sont en revanche envolés sur un an de 239 à 879 M$.

DoorDash rejoint ainsi d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley, dont Palantir Technologies et Snowflake, qui ont connu des débuts en fanfare à Wall Street ces derniers mois. Et ce n'est pas fini puisque Roblox (jeux-vidéo) et ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de commerce en ligne Wish, devraient également débarquer à Wall Street dans les prochains jours et boucler un mois de décembre exceptionnel en matière d'IPO à New York.