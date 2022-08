DoorDash dope ses prévisions et flambe en bourse

(Boursier.com) — DoorDash , le groupe américain de livraison de repas, a largement dépassé les attentes de revenus sur le trimestre clos et relevé dans la foulée ses prévisions, malgré l'environnement de dépenses attendu plus difficile. Les revenus ont augmenté de 30% au deuxième trimestre pour atteindre 1,6 milliard de dollars, a annoncé le groupe de San Francisco. Le consensus était de 1,52 milliard de dollars. Les clients ont passé 426 millions de commandes au cours des trois mois se terminant le 30 juin, ce qui ressort en progression de 23% par rapport à l'année précédente. La valeur de ces commandes a augmenté de 25% pour atteindre 13,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street (12,7 milliards de dollars). Les résultats sont les premiers à intégrer les données financières de Wolt, basé à Helsinki, depuis son acquisition par DoorDash en novembre. Les résultats positifs ont apaisé les craintes selon lesquelles la hausse de l'inflation découragerait les consommateurs de services discrétionnaires comme la livraison de nourriture. Le chemin vers la rentabilité reste toutefois long. DoorDash a enregistré une perte nette de 263 millions de dollars, soit 72 cents par titre, sur le trimestre, plus du double de sa perte d'il y a un an.

La société prévoit une valeur brute des commandes de 13 à 13,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 25 à 75 millions de dollars. DoorDash prévoit également un Ebitda ajusté pour l'année entière de 200 à 500 millions de dollars.