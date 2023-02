DoorDash creuse ses pertes, mais grimpe à Wall Street

(Boursier.com) — DoorDash , l'acteur américain de la livraison de repas, bondissait hier soir de 5% après bourse à Wall Street. Le groupe a affiché des commandes et utilisateurs au plus haut, mais a creusé ses pertes sur le trimestre clos. DoorDash table sur des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, avec les efforts de réduction des coûts et la demande résiliente. Sur le quatrième trimestre, le groupe a affiché un Ebitda ajusté de 117 millions de dollars au plus haut de son histoire, contre 109 millions de consensus. Les revenus, en ligne avec les attentes, ont augmenté de 40% à 1,82 milliard de dollars, mais la perte s'est donc creusée à 642 millions et 1,65$ par titre avec les mesures de restructuration. La compagnie a réduit de 6% ses effectifs, 1.250 postes. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe anticipe un Ebitda ajusté allant de 120 à 170 millions de dollars, à comparer à un consensus de 130 millions. La valeur des commandes est attendue entre 15,1 et 15,5 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de consensus. La valeur brute des commandes est anticipée entre 60 et 63 milliards sur l'année.