DoorDash corrige, malgré ses comptes robustes

DoorDash corrige, malgré ses comptes robustes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DoorDash , le spécialiste américain de la livraison de nourriture, perd du terrain avant bourse à Wall Street, au lendemain de l'annonce de comptes trimestriels pourtant robustes. Pour son second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 113 millions de dollars, contre un consensus FactSet de 63 millions. Les revenus se sont établis à 1,24 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de consensus de marché. Pour son troisième trimestre, le groupe envisage un Ebitda ajusté allant de zéro à 100 M$, contre 39 M$ de consensus. Sur l'exercice, l'Ebitda ajusté est désormais anticipé entre 150 et 350 millions, ce qui constitue une révision en hausse. Le volume brut de commandes est anticipé entre 39 et 40,5 milliards de dollars, contre 35 à 38 milliards auparavant.

Rappelons que DoorDash aurait, selon 'The Information', mené des discussions en vue d'une acquisition d'Instacart, groupe californien également acteur de la livraison alimentaire. Le montant évoqué de la transaction potentielle considérée allait de 40 à 50 milliards de dollars. Les négociations auraient néanmoins échoué durant les semaines récentes, du fait notamment des inquiétudes concernant la capacité d'un tel 'deal' à franchir l'obstacle antitrust.