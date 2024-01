(Boursier.com) — DoorDash cherche à se diversifier au-delà de son activité principale, indique le Financial Times. Dans une interview, le DG du groupe, Tony Xu, a déclaré au FT qu'avec une trésorerie croissante, "les deux principaux domaines d'investissement sont l'expansion et la pénétration en dehors des États-Unis, ainsi qu'en dehors des restaurants", ajoutant que l'entreprise maintiendra une "barre haute" avant d'acheter quoi que ce soit et que cela évitera "une croissance inefficace... mais nous cherchons toujours à réinvestir". Xu a indiqué au FT que DoorDash avait l'intention de se développer via la vente au détail et la livraison d'épicerie, ainsi que son unité publicitaire. L'article relève que DoorDash travaille avec des sociétés telles que BJ's WHolesale, Dick's Sporting Goods et Sephora.