DoorDash a discuté d'un rachat d'Instacart pour 40 à 50 Mds$

DoorDash a discuté d'un rachat d'Instacart pour 40 à 50 Mds$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DoorDash , le spécialiste américain de la livraison de nourriture, aurait, selon 'The Information', mené des discussions en vue d'une acquisition d'Instacart, groupe californien également acteur de la livraison alimentaire. Le montant évoqué de la transaction potentielle considérée allait de 40 à 50 milliards de dollars. The Information cite à ce sujet des personnes familières de la situation. Les négociations auraient néanmoins échoué durant les semaines récentes, du fait notamment des inquiétudes concernant la capacité d'un tel 'deal' à franchir l'obstacle antitrust. Selon le rapport, Instacart, qui entend s'introduire en bourse dans les prochains mois, aurait pris l'initiative de ces discussions. Le groupe aurait aussi entamé des échanges avec Uber à propos d'un partenariat commercial, tel que celui noué par Uber avec GoPuff. Ces échanges n'auraient pas non plus abouti.