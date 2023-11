Dontnod : une sortie bien accueillie

(Boursier.com) — Dontnod avance de 5,1% à 6,5 euros au lendemain de l'annonce de la sortie de 'Jusant'... Le jeu est disponible sur Steam, Xbox Series X/S (y compris dans le Xbox Game Pass) et PlayStation 5. Ce dernier a reçu, comme souvent avec Dontnod, un excellent accueil presse avec un Metacritic à l'heure actuelle de 82/100 (sur 23 critiques), souligne TP ICAP Midcap. L'enjeu pour le groupe est de confirmer cette nouvelle excellente note en réussite commerciale, élément encore perfectible de la stratégie de self publishing du groupe. A ce stade les signaux sont encourageants, clairement au-dessus des derniers lancements mais nécessitent toutefois d'être confirmés dans les prochains jours. La firme illustre une nouvelle fois sa formidable capacité de développement et l'incohérence de sa valorisation, ajoute l'analyste, à l''achat' sur le dossier.

Même s'il ne s'agit pas d'un blockbuster potentiel comme peut l'être Banishers, Portzamparc ('achat') pense que le groupe va renouer avec le succès avec Jusant après plusieurs lancements mitigés voire décevants. À ce stade, le courtier attend 3,7ME de contribution au CA 2023 pour ce titre...