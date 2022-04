Dontnod : un Ebitda économique attendu en amélioration

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, publie les produits d'exploitation économique (PEE) du studio au titre de son exercice 2021. Les produits d'exploitation économiques sont en augmentation de 13% à 26,7 ME. La production immobilisée progresse de 61% à 16,2 ME. Le chiffre d'affaires recule quant à lui de 22% à 10,5 ME, avec 4,8 ME de redevances éditeurs (-51%) et 5,7 ME de royalties (+52%). Compte tenu de la performance des produits d'exploitation économiques de l'exercice, l'Ebitda économique 2021 est attendu en amélioration, précise le groupe.

Dontnod a décidé de déprécier l'intégralité des frais de développement encore immobilisés au 31 décembre 2021 de Twin Mirror, avec un impact comptable de 4,4 ME. En dehors de cet amortissement exceptionnel, l'EBIT Économique serait ressorti positif, les charges opérationnelles étant maîtrisées et le reste du portefeuille produisant les produits économiques escomptés.

Dontnod poursuit la construction d'un portefeuille d'actifs solide avec 8 propriétés intellectuelles. Le groupe rappelle le développement de 6 jeux vidéo en interne, dont 5 projets en auto-édition (Projets 7, 9, 10, 11 et projet M1 développé à Montréal), ainsi que la montée en puissance du développement du Projet 8 avec Focus Entertainment intégré à la nouvelle chaîne de production dédiée au segment porteur de l'action-RPG. Le groupe évoque aussi l'édition de 2 projets de studios tiers développés sous la forme de coproductions où Dontnod détient la majorité des droits : 'Gerda: A Flame in Winter' développé par le studio PortaPlay, dont la sortie est prévue en 2022, ainsi que le prochain jeu de Studio TOLIMA.

En parallèle, Dontnod développera une nouvelle chaîne de production à Montréal, spécialisée dans les jeux d'aventure narrative, dans le sillage de Life is Strange. Le studio renforcera également sa capacité de production sur le segment porteur de l'action-RPG au travers du lancement d'un nouveau projet.

Ainsi, le studio concentre sa capacité de production sur l'auto-édition et la coproduction, "ce qui lui permettra de conserver la grande majorité de la propriété intellectuelle et des royalties de ses projets".